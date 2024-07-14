Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, İkiyüz Evler Mahallesi'nde yapılan aramalarda 360 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

14.07.2024 13:11
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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yapan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, İkiyüz Evler Mahallesi'nde şüphelendikleri 4 kişinin araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 360 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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