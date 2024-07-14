Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yapan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, İkiyüz Evler Mahallesi'nde şüphelendikleri 4 kişinin araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 360 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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