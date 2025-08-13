Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5.600 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 bin 600 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Canik'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ekiplerce takip edilen B.K. (18) yakalandı.

Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 5 bin 600 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.