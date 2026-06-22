Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekipler, 6 şüphelinin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 833 gram sentetik uyuşturucu, 355 sentetik ecza hap, 15 gram kokain, hassas terazi, tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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