Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, 6 şüphelinin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 833 gram sentetik uyuşturucu, 355 sentetik ecza hap, 15 gram kokain, hassas terazi, tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.