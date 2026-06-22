Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

22.06.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, 6 şüphelinin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 833 gram sentetik uyuşturucu, 355 sentetik ecza hap, 15 gram kokain, hassas terazi, tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Sacha Boey’in hayalleri suya düştü Galatasaray’dan karar Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar
Okan Buruk’tan milli yıldıza telefon: Galatasaray’a gel Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel
CHP’li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor Gözler yarınki toplantıda CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma

14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
13:46
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
13:22
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
13:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı Babadan Aleyna Kalaycıoğlu’na zor soru
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru
12:59
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 14:28:47. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.