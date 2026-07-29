Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen şüphelilerin üstlerinde, araç ve ikametlerinde yaptıkları aramada, ?12 bin 638 sentetik ecza hapı, ?230 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile ?5 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.