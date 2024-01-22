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Samsun'da düzenlenen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satışı yapan ve kullanan 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 492,94 gram sentetik uyuşturucu, 126 sentetik ecza hap, 0,70 gram kokain ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Samsun\'da düzenlenen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı
22.01.2024 - 13:49,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada 492,94 gram sentetik uyuşturucu, 126 sentetik ecza hap, 0,70 gram kokain ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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