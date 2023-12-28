Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, uyuşturucu nitelikli 417 sentetik ecza hapı, 154,69 gram esrar, 8,50 gram kokain, 5,26 gram sentetik uyuşturucu, 2 esrarlı sigara, 1 hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarar aparatlar, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.