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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kuzen Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kuzen Gözaltına Alındı

Samsun'un Canik ilçesinde bir araç lastik dükkanında uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri dükkana baskın düzenleyerek bir kişiyi gözaltına aldı ve 235 sentetik ecza hap ele geçirdi. Dükkan sahibi şüpheli olarak aranırken, gözaltına alınan kişinin kuzeninin evinde de baskın yapıldı ve 3 gram bonzai ile 1449 sentetik ecza hap bulundu.

Samsun\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kuzen Gözaltına Alındı
25.01.2024 - 11:20,  Güncelleme: 11:22
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SAMSUN'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kuzen, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesindeki bir araç lastik dükkanında uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, dükkana baskın yaptı. İş yeri çalışanı Y.D. gözaltına alınırken, aramada 235 sentetik ecza hap ele geçirildi. Dükkan sahibi F.D. şüpheli olarak aranırken, Y.D.'nin kuzeni R.D.'nin evinde de baskın yapıldı. R.D. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 3 gram bonzai ile 1449 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Canik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kuzen Gözaltına Alındı - Son Dakika
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