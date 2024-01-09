09:41 •
"22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt•
09:02 • •
08:32 • •
08:30 • •
Samsun'un İllkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 360,29 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.T, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika