Samsun'da uyuşturucuyla mücadelede 331 kişiye NARKO-REHBER eğitimi verildi - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucuyla mücadelede 331 kişiye NARKO-REHBER eğitimi verildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen etkinliklerde 331 kursiyer ve vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi. Narkotik ekiplerince yürütülen faaliyetlerde NARKO-REHBER ve NARKO-NOKTA'nın yanı sıra UYUMA ile NARVAS projeleri de tanıtıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen etkinliklerde 331 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Etkinliklerde kursiyer ve vatandaşlardan oluşan 331 kişiye NARKO-REHBER ve NARKO-NOKTA faaliyetleri kapsamında bilgi verildi.

Katılımcılara ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında kullanılan UYUMA ve NARVAS projeleri de tanıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucuyla mücadelede 331 kişiye NARKO-REHBER eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucuyla mücadelede 331 kişiye NARKO-REHBER eğitimi verildi - Son Dakika
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