Samsun'da uyuşturucuyla mücadelede 331 kişiye NARKO-REHBER eğitimi verildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen etkinliklerde 331 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Etkinliklerde kursiyer ve vatandaşlardan oluşan 331 kişiye NARKO-REHBER ve NARKO-NOKTA faaliyetleri kapsamında bilgi verildi.

Katılımcılara ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında kullanılan UYUMA ve NARVAS projeleri de tanıtıldı.