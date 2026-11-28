Samsun'da lise öğrencilerine yönelik 4. Yeni Hukuk Sempozyumu, "dijital etik" temasıyla gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesindeki Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen sempozyuma 17 liseden yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

İki gün süren sempozyumda öğrencilere hukuk, anayasa, insan hakları ve dijital etik konularında sunum yapıldı, atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Sempozyumun ikinci gününde Samsun Adliyesi'ni gezen öğrenciler, hakim ve savcıların katıldığı panelin ardından duruşma simülasyonlarına katıldı.

Öğrenciler dolandırıcılık, siber suç ve cinayet davalarının yanı sıra Filistin ile İsrail'in taraf olarak kurgulandığı insan hakları mahkemesi simülasyonunda hakim, savcı ve avukat rollerini üstlendi.

Programla öğrencilerin hukuk bilincinin geliştirilmesi ve hukuk mesleklerini yakından tanımalarının sağlanması amaçlandı.

Programa kurum müdürleri, akademisyenler, hukukçular, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.