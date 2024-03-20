Samsun\'da yayaya çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yayaya çarpıp kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Recep D. (19) yönetimindeki 55 AKR 546 plakalı otomobil, Altınkaya Mahallesi'nde yaya E.E.K'ye çarpıp olay yerinden kaçtı.
Vatandaşın ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan sürücü Gazi Paşa Mahallesi Mülazim Şükrü Sokak'ta durduruldu.
Trafik ekiplerinin belge sorgusunda sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Otomobili ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.
Hafif yaralanan yaya ise, Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu oldu.
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