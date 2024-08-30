Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TCSG-Dost gemisi ziyarete açıldı

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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG-Dost, ziyarete açıldı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı rıhtımına demirleyen TCSG-Dost gemisi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

TCSG-Dost Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verdi.

Ziyarete açık kısmını ziyaret eden vatandaşlar, gemiyi tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Kasım Güzel, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Merzifon'dan ailesiyle Samsun'daki etkinlikleri izlemek için geldiklerini söyledi.

Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG-Dost'u da ziyaret etmeyi arzu ettikleri için geldiklerini anlatan Güzel, "Çocuklarımıza, bu memleketin kolay kazanılmadığını göstermek amacıyla, bu bilinci aşılamak için geldik." dedi.

Güzel, kendileriyle yakından ilgilenen Sahil Güvenlik personeline teşekkür etti.