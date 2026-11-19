Samsun'un Havza ilçesinde dezavantajlı gençlere yönelik hazırlanan ve 400 bin lira tutarında yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında düzenlenen eğitimler tamamlandı.

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) tarafından yürütülen "PROGEL Gönüllülük Okulu: Erasmus+ ve Projeler Dünyasına Giriş Projesi" kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden 18 gence Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) başta olmak üzere proje hazırlama konularında 5 gün eğitim verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi Merkezi Toplantı Salonu'ndaki eğitimlerin ardından katılımcılara belgeleri, Havza Belediye Başkan Vekili Ömür Gül, PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen ve Belediye Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri tarafından takdim edildi.

Dikmen, eğitimlerin gençlerin kendi projelerini hazırlama yeterliliği kazanmasına katkı sağladığını belirterek, proje üretme kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Proje kapsamında katılımcılara yönelik teknik gezi de düzenlenecek.