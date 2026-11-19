Samsun Havza'da dezavantajlı 18 gence 400 bin liralık projeyle 5 gün eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Havza'da dezavantajlı gençlere yönelik 400 bin liralık hibeli proje kapsamında düzenlenen eğitimler tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden 18 genç, PROGEL Gönüllülük Okulu kapsamında Erasmus+ ve ESC konularında 5 gün eğitim alıp belgelerini aldı.
Samsun'un Havza ilçesinde dezavantajlı gençlere yönelik hazırlanan ve 400 bin lira tutarında yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında düzenlenen eğitimler tamamlandı.
Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) tarafından yürütülen "PROGEL Gönüllülük Okulu: Erasmus+ ve Projeler Dünyasına Giriş Projesi" kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden 18 gence Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) başta olmak üzere proje hazırlama konularında 5 gün eğitim verildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi Merkezi Toplantı Salonu'ndaki eğitimlerin ardından katılımcılara belgeleri, Havza Belediye Başkan Vekili Ömür Gül, PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen ve Belediye Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri tarafından takdim edildi.
Dikmen, eğitimlerin gençlerin kendi projelerini hazırlama yeterliliği kazanmasına katkı sağladığını belirterek, proje üretme kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Proje kapsamında katılımcılara yönelik teknik gezi de düzenlenecek.
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