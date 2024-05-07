Samsun'un Havza ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde oksijen tüpünün alev alması nedeni ile hasar meydana geldi.
Havza Küçük Sanayi Sitesi'nde Mecit Demirhan'a ait kaporta atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine ekipler alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
İş yerinde ve içeride bulunan bir araçta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Samsun Havza'da İş Yerinde Oksijen Tüpü Patladı - Son Dakika
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