Samsun İlkadım\'da 1560 paket kaçak tütün çubuğu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun İlkadım'da 1560 paket kaçak tütün çubuğu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da durdurulan araçta 1560 paket ısıtmalı tütün çubuğu, 119 paket sigara, 50 puro, 5 elektronik sigara ile elektronik ısıtmalı sigara cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli kaçakçılık suçlamasıyla adli işleme tabi tutuldu.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen bir aracı İlkadım ilçesinde durdurdu.
Araçtaki aramada, bagajdaki valizlere saklanmış kaçak olduğu belirlenen 1560 paket ısıtmalı tütün çubuğu, 119 paket sigara, 50 puro, 5 elektronik sigara ile elektronik ısıtmalı sigara cihazı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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