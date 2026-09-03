Samsun İlkadım'da kaçak telefon operasyonunda 30 telefon ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da kaçak telefon operasyonunda 30 telefon ele geçirildi

Samsun İlkadım\'da kaçak telefon operasyonunda 30 telefon ele geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı eşya ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek istendiği belirlenen 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun İlkadım'da kaçak telefon operasyonunda 30 telefon ele geçirildi - Son Dakika

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