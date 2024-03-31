Samsun, Kastamonu, Amasya, Çankırı, Çorum, Sinop'ta vatandaşlar sandık başına gitti - Son Dakika
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Samsun, Kastamonu, Amasya, Çankırı, Çorum, Sinop'ta vatandaşlar sandık başına gitti

Samsun, Kastamonu, Amasya, Çankırı, Çorum, Sinop\'ta vatandaşlar sandık başına gitti

Samsun, Kastamonu, Amasya, Çankırı, Çorum ve Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde vatandaşlar, belediye başkanları, il genel ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için sandık başına gitti. Toplamda 3 bin 656 sandıkta 1 milyon 38 bin 91 seçmen oy kullanacak. Seçim merkezlerine gelen seçmenler, sabah saatlerinden itibaren tercihlerini yapmaya başladı. Oy verme işlemi, sabah 08.00 itibarıyla başladı ve yoğunluk oluştuğu görüldü.

31.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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Samsun, Kastamonu, Amasya, Çankırı, Çorum, Sinop'ta vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Yerel seçimlerde 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları, il genel ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar seçilecek.

Samsun geneli 17 ilçede 2 bin 176'sı emniyet 1476'sı ise jandarma bölgesi ile 4'ü cezaevinde olmak üzere 3 bin 656 sandıkta 1 milyon 38 bin 91 seçmen oy kullanacak. Saat 08.00 itibarıyla oy vermek için seçim merkezlerine gelen seçmenler tercihlerini yapmaya başladı.

Samsun'un İlkadım ilçesi 23 Nisan Ortaokulu'nda da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Kastamonu

Kastamonu merkez ve 19 ilçesinde oy verme işlemi sabah 08.00 itibarıyla başladı. Kastamonu kent merkezinde 29 okulda 268 sandıkta 87 bin 917 seçmen oy kullanacak.

Kastamonu'da oy kullanma işlemlerinin yapıldığı okullardan biri de Anadolu'nun ilk lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi oldu.

Oy verme işlemi başladığı andan itibaren, 1885 yılında kurulan tarihi okula gelen vatandaşlar oylarını kullanıyor.

Amasya

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Amasya'da seçmenler, saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

Seçmenler, ikamet adreslerinden çıkıp okullara yönelince birçok bölgede yoğunluk oluştu. Amasya il genelinde 1034 sandıkta 266 bin 410 seçmen oy kullanacak.

Ayrıca seçim güvenliği için, 2 bin 256 emniyet ve jandarma personeli görev alıyor.

Çankırı

Çankırı merkez ve 11 ilçesinde oy verme işlemi sabah 08.00 itibarıyla başladı.

İl genelinde 736 sandıkta toplam 151 bin 75 seçmen oy kullanacak.

Seçmenler bazı okulların önlerinde yoğunluk oluştururken, ilçe merkezlerinde toplam 64 seçmen için 8 seyyar sandık kurulduğu belirtildi.

Çorum

Çorum merkez ve 13 ilçesinde oy verme işlemi sabah 08.00 itibarıyla başladı. Kent merkezinde 217 bin 572 seçmen 799 sandıkta oy kullanacak.

Vatandaşlar sabah saatlerinde sandıklarının bulunduğu okullara giderek oylarını kullanmaya başladı.

Bu kapsamda Albayrak İlkokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi'nde de vatandaşlar oylarını kullanıyor.

Sinop

Sinop'ta merkez ve 8 ilçede oy verme işlemi sabah 08.00 itibarıyla başladı.

Kentte 171 bin 700 seçmen, kurulan 792 sandıkta oy kullanacak.

Sabah saatlerinden itibaren okullara gelen seçmenler sandık başlarında zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Bazı seçmenlerin oy kullanmaya çocukları ve evcil hayvanlarıyla geldikleri görüldü.

Kaynak: AA

Kastamonu, Çankırı, Amasya, Samsun, Çorum, Sinop, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun, Kastamonu, Amasya, Çankırı, Çorum, Sinop'ta vatandaşlar sandık başına gitti - Son Dakika

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