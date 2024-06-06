Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Güven Göleti Aile Piknik Alanı ilgi görüyor - Son Dakika
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Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Güven Göleti Aile Piknik Alanı ilgi görüyor

Samsun\'un Kavak ilçesinde bulunan Güven Göleti Aile Piknik Alanı ilgi görüyor

Haziran ayının ilk haftasında ilçede hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar, mesire ve piknik alanlarında daha fazla vakit geçirmeye başladı. İlçenin tek mesire alanı olan Güven Göleti Aile Piknik Alanı, Kavak dışında çevre ilçelerden gelenleri de ağırlıyor. Pikniğin yanı sıra sosyal aktivitelere de cevap veren alanda spor çocuklar için oyun alanları da bulunuyor.

06.06.2024 19:55
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Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Güven Göleti Aile Piknik Alanı, ilgi görüyor.

Haziran ayının ilk haftasında ilçede hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar, mesire ve piknik alanlarında daha fazla vakit geçirmeye başladı.

İlçenin tek mesire alanı olan Güven Göleti Aile Piknik Alanı, Kavak dışında çevrea ilçelerden gelenleri de ağırlıyor.

Pikniğin yanı sıra sosyal aktivitelere de cevap veren alanda spor çocuklar içinoyun alanları da bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Güven Göleti Aile Piknik Alanı ilgi görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Güven Göleti Aile Piknik Alanı ilgi görüyor - Son Dakika
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