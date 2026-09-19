Samsun Ladik Akdağ'da özel gereksinimli bireylere ve ailelerine doğa kampı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun Ladik Akdağ'da özel gereksinimli bireylere ve ailelerine doğa kampı düzenlendi

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Samsun Ladik Akdağ\'da özel gereksinimli bireylere ve ailelerine doğa kampı düzenlendi
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Samsun Ladik'te özel gereksinimli bireyler ve ailelerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle doğa kampı düzenlendi. Akdağ'daki kampta yürüyüş, okçuluk, tiyatro ve geziler yapıldı; katılımcıların yeni dostluklar kurduğu belirtildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde özel gereksinimli bireyler ve aileleri için doğa kampı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle yürütülen "Engelli Kampları" projesi kapsamında Ladik Akdağ Kayak Merkezi Gençlik ve Spor Kampı'nda etkinlik düzenlendi.

Kamp süresince katılımcılar doğa yürüyüşü, okçuluk, akıl ve zeka oyunları, tiyatro gösterileri, halk oyunları ve tarihi-kültürel gezilere katıldı.

Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şube Başkanı Mehmet Akbulut, bu tür etkinlikler sayesinde katılımcıların yeni dostluklar kurduğunu belirterek, "Kamp ortamında bir araya gelen engelli bireylerimiz hem moral depoluyor hem de yaşadıkları sorunları değerlendirme fırsatı buluyor. Kamp imkanını bizlere sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezimize, ulaşım desteği sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Bafra Belediyesine ve emeği geçen dernek başkanlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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