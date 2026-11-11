Samsun Ladik'te bağımlılıkla mücadele için dostluk maçı yapıldı, hedef 17 ilçe - Son Dakika
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Samsun Ladik'te bağımlılıkla mücadele için dostluk maçı yapıldı, hedef 17 ilçe

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Samsun Ladik\'te bağımlılıkla mücadele için dostluk maçı yapıldı, hedef 17 ilçe
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Samsun'un Ladik ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadelede Sahadayız Projesi kapsamında farkındalık amacıyla dostluk maçı yapıldı. Vali Yardımcısı Murat Bulacak, projenin Samsun'daki 17 ilçenin tamamında tanıtılıp sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Samsun'un Ladik ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadelede Sahadayız Projesi" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla dostluk maçı düzenlendi.

Samsun Valiliğinin himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yeşilay işbirliğiyle uygulanan proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ladik ilçesinde halı sahada dostluk maçı yaptı.

Vali Yardımcısı Murat Bulacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılığın farklı türleri bulunduğuna dikkati çekerek, bu alanda farkındalık oluşturmayı hedefleyen organizasyona destek verdiklerini ifade etti.

Gençlerin sağlıklı ve doğru alışkanlıklar edinmesinin önemine işaret eden Bulacak, bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurguladı.

Bulacak, "Bağımlılıkla mücadelede sporun önemine dikkati çekmek, gençlerimizin sporla meşgul olarak bağımlılığın her türünden uzak kalmasını sağlamak istiyoruz. Projemizi Samsun'daki 17 ilçemizin tamamında tanıtıp sürdürmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin sporun yanı sıra sanat ve müzikle de ilgilenmelerini istiyoruz. Amacımız, onların bağımlılığın her türünden uzak kalmalarını sağlamak. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." dedi.

Ladik Kaymakamı Serkan Kaya da bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, gençlerin spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesinin zararlı alışkanlıklardan korunmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da çocukların geleceği ve yaşanabilir bir ülke için bağımlılıkla mücadele çalışmalarını desteklediklerini anlattı.

Çocukların kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için her türlü etkinlikte yer almaya hazır olduklarını aktaran Topal, "Her türlü bağımlılığa karşıyız ve bağımlılıkla mücadelede son derece kararlıyız. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya, bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.

Samsun İl Göç İdaresi Müdürü Yunus Emre Akçay da bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkati çekerek, gençlerin spor ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin sağlıklı bir gelecek açısından önemli olduğunu ifade etti.

Etkinliğe Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Yasin Başbay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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