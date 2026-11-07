Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da yarın sabah kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yağışların yarın sabahtan itibaren Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.