Samsun Salıpazarı\'nda kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor

Samsun Salıpazarı'nda kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Salıpazarı'nda etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimlerde devam ediyor. Esatçiftliği, Tahnal, Güzelvatan, Gökçebaşı, Çağlayan, Suluca ve Tacalan mahallelerinde yüksek alanlar beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklıkları düştü.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.
İlçeye bağlı Esatçiftliği, Tahnal, Güzelvatan, Gökçebaşı, Çağlayan, Suluca ve Tacalan mahallelerinde etkisini sürdüren yağışla birlikte çevredeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kış manzaraları oluşturdu.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.
Kaynak: AA
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