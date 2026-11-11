Samsun Salıpazarı\'nda otomobil, sürücü kursu aracına arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

Samsun Salıpazarı'nda otomobil, sürücü kursu aracına arkadan çarptı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Salıpazarı'nda 100. Yıl Bulvarı'nda meydana gelen kazada, bir otomobil sürücü kursu aracına arkadan çarptı ve 1 kişi yaralandı. Ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
100. Yıl Bulvarı'nda S.B. idaresindeki 55 ALU 385 plakalı otomobil, kursiyer sürücü F.E. yönetimindeki 55 DS 943 plakalı sürücü kursu aracına arkadan çarptı.
Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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