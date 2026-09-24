Samsun Terme'de fileli fındık hasadı işçilik maliyetini yüzde 70'e kadar azaltıyor - Son Dakika
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Samsun Terme'de fileli fındık hasadı işçilik maliyetini yüzde 70'e kadar azaltıyor

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Samsun Terme\'de fileli fındık hasadı işçilik maliyetini yüzde 70\'e kadar azaltıyor
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Samsun Terme'de fındık üreticileri, işçilik maliyetini düşürmek için fileli hasat sistemine yöneliyor. Sistem işçilikte yüzde 70'e varan tasarruf sağlarken, Bakanlık da file kullanan üreticilere yüzde 70'e varan hibe veriyor; Samsun'da yaklaşık 200 kişi bu destekten yararlanıyor.

Samsun'da fındık üreticileri, işçilik maliyetlerini azaltmak ve ürün kalitesini artırmak amacıyla fileli hasat sistemine yöneliyor.

Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi'nde fileli hasat sistemi uygulanan 12 dönümlük fındık bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte bahçeye serilen filenin üzerine dökülen fındıklar toplanarak patoza gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık hasat filesinin son yıllarda üreticiler tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.

Filelerin bahçelerin temizlenmesinin ardından sıra aralarına serildiğini belirten Yılmaz, fındığın filelerin üzerine dökülmesiyle hasadın gerçekleştirildiğini anlattı.

Fındıkta en önemli maliyet unsurunun işçilik olduğuna işaret eden Yılmaz, "Hasat işçiliği maliyet unsurları içerisinde en büyük payı tutar. Bunu ne kadar azaltabilirsek maliyeti de o oranda düşürmüş oluruz. Böylece üreticinin karlılığı da o nispette artar." dedi.

Fileli sistem sayesinde işçilik maliyetlerinde yüzde 70'e varan tasarruf sağlanabildiğini vurgulayan Yılmaz, sistemin randıman ve ürün kalitesine de katkı sunduğunu kaydetti.

Yılmaz, fileli sistemin gelecek yılın verimine de katkı sağladığına dikkati çekerek, "File yöntemiyle fındığın yerden toplanması, bir dahaki yılın sürgünlerine zarar vermenin de önüne geçmiş oluyor ki üreticilerimiz buradan da kazanıyor. Bakanlığımız fındık hasat filesi kullanan üreticilere yüzde 70'e varan hibe desteği sağlıyor. Samsun'da yaklaşık 200 kişi bu destekten yararlanıyor. 91 üreticinin başvurusu da bakanlığa gönderildi." diye konuştu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da fındığın ilçenin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu dile getirdi.

Yağışlı havalarda ve özellikle meyilli arazilerde fındığın zarar görmesinin fileler sayesinde önlenebildiğini anlatan Kul, ürünün toprakla temasının kesilmesinin çürümeyi de önlediğini söyledi.

Üretici Fehmi Öktem ise fileli sistemi bahçelerinde ilk kez uyguladıklarını belirterek, "Daha önce 3 ton fındığı 60 işçiyle toplatıyordum. Bu yıl file sistemiyle aynı bahçede 15 kişiyle hasadı tamamlayacağız. Fileli sistemin işçi maliyetini yüzde 70 düşürdüğünü fark ettik." diye konuştu.

Etkinliğe Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem de katıldı.

Kaynak: AA
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