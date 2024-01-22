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Samsun'un Terme ilçesinde sebze-meyve kurutma tesisi faaliyete geçti - Son Dakika
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Samsun'un Terme ilçesinde sebze-meyve kurutma tesisi faaliyete geçti

Samsun'un Terme ilçesinde, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) desteğiyle hayata geçirilen sebze-meyve kurutma tesisi, deneme üretimlerini tamamlayarak faaliyete başladı. Terme Belediyesi tarafından kurulan tesis, günlük yaklaşık 1 ton üretim kapasitesine sahip olup, bölgedeki çiftçilere ve girişimcilere hizmet verecek. Ayrıca, kendi meyve ve sebzelerini kurutmak isteyen vatandaşlar da tesisin hizmetlerinden faydalanabilecek.

Samsun\'un Terme ilçesinde sebze-meyve kurutma tesisi faaliyete geçti
22.01.2024 - 17:09,
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Samsun'un Terme ilçesinde sebze-meyve kurutma tesisi, deneme üretimlerini tamamlayarak faaliyete başladı.

Günde yaklaşık 1 ton üretim kapasitesine sahip tesis, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) desteğiyle hayata geçirildi.

İlçede ihtiyaca yönelik yapılan ön çalışmalar sonrası meyve-sebze kurutma tesisi için DOKAP'a hibe başvurusunda bulunan Terme Belediyesi, projenin onaylanması ile 3 milyon liralık hibe sonrası 2 milyon liralık eş finansman desteğiyle toplam 5 milyon liraya mal olan tesisi kurdu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, bölgedeki çiftçilere ve girişimcilere hizmet verecek tesiste deneme üretimlerinin tamamlandığını kaydetti.

Kılıç, "Başta ilçemiz olmak üzere komşu ilçelerdeki meyve ve sebzelerin kurutulması hedeflenmekte ve tarımsal ürünlerin taze tüketim vakti geçmeden ürüne değer katacak kuru ürün haline getirilecek. Yakın zamanda ilçemizde kurutulan meyve sebzeler ilimizdeki perakende ve toptan satış noktaları başta olmak üzere ülke geneline satışlara başlayacak. Kurutmanın yanında paketleme makinelerimizde kuruldu. Paketleme makinelerimiz aynı bölgede bulunan istiridye mantarı üretim çadırlarımıza da hizmet verecek." diye konuştu.

Başkan Kılıç ayrıca, kendi meyve ve sebzelerini kurutmak isteyen tüm vatandaşların da kurutma tesisinden hizmet alabileceğini, proje kapsamında oluşturulan tesiste paketleme makinelerinin de faaliyete geçtiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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Doğu Karadeniz Projesi, Samsun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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