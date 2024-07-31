Samsun Valiliği: Denize Girilmemesi Uyarısı

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Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valilik yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 40 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşacağının değerlendirildiğini belirtti.

Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek için vatandaşlardan denize girmemeleri istendi.