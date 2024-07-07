Samsun Valisi Tavlı: 'Terme Çayı'nın taşma riski kalmadı' - Son Dakika
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Samsun Valisi Tavlı: 'Terme Çayı'nın taşma riski kalmadı'

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme Çayı'nda taşma riskinin ortadan kalktığını açıkladı. Samsun'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Terme Çayı'nın taşma sınırına gelmesi ekipleri teyakkuza geçirdi. Vali Tavlı, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

07.07.2024 22:23
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Samsun Valisi Tavlı: " Terme Çayı'nın taşma riski kalmadı"

SAMSUN - Samsun Valisi Orhan Tavlı, taşma sınırına gelen Terme Çayı'nda riskin ortadan kalktığını söyledi.

Samsun'da etkisini gösteren sağanak özellikle doğu ilçeleri Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı'nda etkili oldu. Yağışlar bölgede sel ve su baskınlarına sebep olurken, Terme Çayı'nın taşma sınırına gelmesi ekipleri teyakkuza geçirdi.

Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve ilgili kurum amirleri önce Çarşamba ardından da Terme'de çalışmaları inceledi. Çalışmaları inceledikten sonra yetkililerden bilgi alan Vali Orhan Tavlı, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Vali Tavlı, Terme Çayı'nda taşkın riskinin ortadan kalktığını açıkladı.

"Terme Deresi'nin taşma riski kalmadı"

Vali Tavlı, "Samsun'a geçmiş olsun. Özellikle Terme Çayı'nın doğusunda yağışlardan dolayı taşıma tehlikesi var. Şu anda debi düşüyor. Salıpazarı ilçesinden bu yana ekipler takip ediyorlar. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere DSİ, Karayolları, AFAD ekipleri ve bütün kurumlar teyakkuzda. Vatandaşımıza geçmiş olsun. Şu anda Terme Çayı'nın taşma riski kalmadı. Yarın da yağış var. Salı günü de bekliyoruz. Vatandaşlarımız zaten uyarılara dikkatli takip ediyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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