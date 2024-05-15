Samsun ve Çorum'da Gençlik Haftası kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Samsun ve Çorum'da Gençlik Haftası kutlamaları düzenlendi

Samsun ve Çorum\'da Gençlik Haftası kutlamaları düzenlendi

Samsun ve Çorum'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunum töreni düzenlendi. Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Çorum'da ise kutlamalar Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Öğrenciler, Gazi Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Törenlerde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

15.05.2024 13:45
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Samsun ve Çorum'da, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunum töreni düzenlendi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Haftası kutlamaları dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gençlerin yarınların teminatı olduğunu söyledi.

Gayretli, kararlı, çalışkan, üretken ve vatanı için canını seve seve feda eden gençler olduğu sürece devletin ilelebet payidar kalacağını vurgulayan Dereci, tüm gençlerin Gençlik Haftası'nı kutladı.

Çorum

Çorum'da kutlamalar, Gençlik Yürüyüşü ile başladı.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hürriyet Meydanı'nda toplanan öğrenciler, Gazi Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk portresi taşıyan öğrencilere Çorum Belediyesi bando takımı eşlik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törenin ardından öğrenciler, Atatürk Anıtı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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