Samsun\'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yerin 7 kilometre altında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 00:20'de meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.Deprem yerin 7 kilometre altında oluştu.
