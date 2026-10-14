Samsun Vezirköprü ve Havza'da 2 firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi

Samsun Vezirköprü ve Havza'da 2 firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde aranan 2 firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hükümlülerden birinin konut dokunulmazlığını ihlal etme, diğerinin kasten yaralama suçundan kesinleşmiş cezası bulunuyordu.
Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl 14 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan S.D'yi, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A'yı (39) yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?