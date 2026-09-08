Samsun Yakakent'te yapımı süren 5 yıldızlı halk plajının yüzde 55'i tamamlandı - Son Dakika
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Samsun Yakakent'te yapımı süren 5 yıldızlı halk plajının yüzde 55'i tamamlandı

Samsun Yakakent\'te yapımı süren 5 yıldızlı halk plajının yüzde 55\'i tamamlandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığının Samsun Yakakent Kozköy sahilinde yürüttüğü 5 yıldızlı halk plajı projesinde çalışmalar sürüyor; plajın yüzde 55'i tamamlandı. Engelli vatandaşlar için erişilebilirlik kriterlerine uygun düzenlenen plaj, ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmetiyle yerli ve yabancı ziyaretçilere yıl sonunda açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Samsun'un Yakakent ilçesinde hayata geçirilen 5 yıldızlı halk plajı projesinde çalışmalar sürüyor.

Turizmin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların sahillerden ücretsiz ve yüksek konforla yararlanmasını sağlamak amacıyla 2019 yılında başlatılan "5 yıldızlı halk plajı" projesi kapsamında ülke genelinde 14'ü Antalya, 5'i Muğla, 1'i İzmir'de olmak üzere 20 noktada hizmet veriliyor.

Samsun Yakakent, Sinop İnceburun ve Bitlis Adilcevaz'da yapımı devam eden ve yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan 3 proje ile "5 yıldızlı halk plajı" sayısı 23'e yükselecek.

Yakakent Kozköy sahilinde yapımı devam eden plajın yüzde 55'i tamamlandı.

Engelsiz plaj "erişilebilirlik kriterleri"ne uygun yapılıyor

Engelli vatandaşların da rahatça yararlanabileceği şekilde planlanan plajda tüm alanlar, erişilebilirlik kriterlerine uygun düzenleniyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yöre halkının ücretsiz girebileceği plajda şezlong ve şemsiye kullanımının da ücretsiz olması planlanıyor.

Plajda giriş ve güvenlik noktası, tuvalet, bebek bakım, duş, çocuk oyun, spor alanları, soyunma kabinleri, otopark, büfe, kafeterya ve market gibi sosyal donatılar da olacak.

Güvenlik kameralarıyla izlenecek plajda cankurtaran ve temizlik ekipleri düzenli hizmet verecek.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, AA muhabirine, Kozköy sahili olarak bilinen bölgede yapımı devam eden halk plajının ilçenin turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Projenin sorunsuz şekilde yürütüldüğünü dile getiren Aydoğdu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen halk plajı projemiz planlandığı gibi devam etmektedir. Plajımız tamamlandığı zaman hem Yakakent halkına hem de çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerimize daha güzel, daha konforlu hizmet sunacağız. Plajın yapımını üstlenen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Yakakent'te yapımı süren 5 yıldızlı halk plajının yüzde 55'i tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Yakakent'te yapımı süren 5 yıldızlı halk plajının yüzde 55'i tamamlandı - Son Dakika
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