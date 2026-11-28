(SAMSUN) - Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, ilk yarıda Muhammed Bayo'nun bir, Tanguy Coulibaly'nin iki golüyle Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Ligde üçüncü galibiyetini alan Samsunspor, puanını 10'a çıkardı.

Samsunspor, Süper Lig'in 13. haftasında Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

Ev sahibi ekip, 7. dakikada Muhammed Bayo'nun golüyle öne geçti. Tanguy Coulibaly, 26 ve 39. dakikalarda attığı gollerle Samsunspor'un ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasını sağladı. Gençlerbirliği'nin tek golünü 58. dakikada Pedro Mendes attı.

Bu sonuçla Samsunspor 10 puana yükseldi, Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı. Ligin 14. haftasında Samsunspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.