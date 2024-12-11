San Francisco, Yeni Ulaşım Teknolojilerine En Hazır Şehir

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SAN FRANCİSCO, 11 Aralık (Xinhua) -- San Francisco yapay zeka, otonom araçlar ve hava taksileri gibi yeni ulaşım teknolojilerine en hazır ABD şehri olarak belirlendi. Bu sonuç, Oliver Wyman Forumu ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley tarafından salı günü yayımlanan kentsel hareketlilik hazırlık endeksinde açıklandı.

Endeks, 70 küresel şehri yürünebilirlik, hava kalitesi, elektrikli araç sahipliği ve şarj altyapısı, yayaların payı, toplu taşıma erişimi ve bisiklet altyapısı gibi bir dizi faktör açısından değerlendirdi.

Bu yılki değerlendirme yöntemine inovasyon, sosyal etki, altyapı ve sistem verimliliği gibi yeni kriterler eklenerek en yeni kentsel hareketlilik trendlerine uygun hale getirildi. Endeksin en üst sıralarında yer alan şehirler, altyapıya sürekli yatırım yapan, sistem verimliliğini artıran ve yenilikçi teknolojileri benimseyen şehirler oldu.

Genel sıralamada San Francisco birinci olurken, onu Paris, Singapur, Münih ve Amsterdam izledi.

Bu yıl endekse eklenen "teknolojiye uyum" alt endeksi ile, şehirlerin otonom araçlar gibi yeni teknolojilere hazırlığı değerlendirildi.

San Francisco, Waymo'nun ticari robotaksi hizmeti sunduğu ve birçok otonom araç şirketine ev sahipliği yapan bir şehir olarak, bu alt endekste de birinci sırada yer aldı. Bu teknolojiye en hazır ilk beş şehir sıralamasında Los Angeles, Shanghai, Beijing ve Seul de yer aldı.