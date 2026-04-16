Meslek Fabrikası Direnişine 'Sanat' Desteği

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direnişe sanatçılardan destek geldi. Dünya Sanat Günü etkinliğini alana taşıyan sanatçılar adına konuşan Özgür Şanlı, "marım karşılığı olur, sonuç almış oluruz. Meslek Fabrikası devam eder umarım. Kente kattıkları çok şey var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 11. gününde devam ediyor. Sanatçılar, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında direnişe sanatlarıyla destek verdi. Etkinlik kapsamında alana vatandaşların izini bırakması ve fikirlerini yansıtması için 'sanat panosu' yerleştirildi.

Sanatla direnişe destek olmak istediklerini kaydeden Şanlı, "Dünya Sanat Günü kapsamında bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliği de süreçle ilgili olarak direniş alanına taşımak istedik. Alanda olalım, gündeme dahil olalım, sanatçı hassasiyetimiz ve duyarlılığımızla parçası olalım ve dikkat çekelim istedik. İyi ki buradayız. Buradaki örgüt de ilham veriyor. Umarım karşılığı olur, sonuç almış oluruz. Meslek Fabrikası devam eder umarım. Kente kattıkları çok şey var" ifadelerini kullandı.

"Yüzey, hukuksuz süreçte bir duvar olarak var"

Pano için 'duvar' benzetmesi yapan Şanlı, şunnları söyledi:

"Biz bir yüzey bıraktık ve insanlara da 'Yüzeye izinizi bırakın ve bu izin karşılığı olsun' dedik. Buraya bırakılan iz şarkıya dönüşsün, şiir olarak karşılık bulsun ve buradaki soruna dikkat çeksin istedik. İsteyen şiir yazacak, isteyen öyküsünü paylaşacak isteyen resim yapacak. Amacımız bu izin dönüşmesi. Karşılığı olsun istiyoruz. Yüzey, hukuksuz süreçte bir duvar olarak da var. İnsanlar, tavırlarını sergileyecekler ve bir tavır koyacaklar."

"İyinin ve güzelin tarafından bakmaya çalışıyoruz"

Sanatçılar yaratıcıdır pozitiftir, olumludur. Her zaman iyinin ve güzelin tarafından bakmaya çalışıyoruz. Yaratıcılıkla bunu yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan o hassasiyetleri paylaşabilmek. Biz sanatçı duyarlılığımız ve hassasiyetimizle buradayız."