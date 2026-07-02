Sanatla Hayata Tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanatla Hayata Tutundu

02.07.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanser tedavisi gören Duygu Özer Aslan, minyatür kursuyla hayata yeniden tutundu.

Samsun'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü süreçte minyatür kursuna başlayan Duygu Özer Aslan, sanatla moral buldu.

Evli ve iki çocuk annesi 41 yaşındaki Duygu Özer Aslan, yaklaşık 3,5 yıl önce gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Çarşamba ilçesinde yaşayan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören Aslan, bu dönemde yaşadığı psikolojik çöküntü nedeniyle psikoloğa da gitmeye başladı.

Psikoloğunun kendisine bir uğraşı edinmesini tavsiye etmesi üzerine İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezine giden Aslan, minyatür kursuna katıldı.

Geçen yıl eylül ayından bu yana kursa devam eden Aslan, hem minyatür yapmayı öğrendi hem de yaşam sevincini yeniden kazandı.

Terapi niyetiyle minyatür kursuna başladı

Aslan, AA muhabirine, çizim yapmayı her zaman sevdiğini ancak minyatür sanatıyla Türk İslam Sanatları Merkezi'nde tanıştığını söyledi.

Minyatürün kültürel aktarım yönünün kendisini etkilediğini belirten Aslan, "Sağlık sorunlarından sonra terapi niyetiyle başladım çizime. Minyatür kursunda yaptığımız çizimler, boyamalar ve kompozisyon çalışmalarıyla zihnimde yaşadığım rahatlama bana çok iyi geldi. Hocamızın desteği, ortamın sakinliği ve arkadaşlarımın desteğiyle burada olmak çok keyifliydi." dedi.

Tedavi sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ancak takibinin devam ettiğini anlatan Aslan, minyatür çalışmalarının bu süreçte kendisine moral ve motivasyon kazandırdığını vurguladı.

Sanatın iyileştirici yönünü kendi hayatında da hissettiğine işaret eden Aslan, "Bu süreçte tedavim de sonuç verdi. Ruhsal dengelenme yaşadım. Sanatın iyileştirici rolü bende de vuku buldu diyebilirim." ifadesini kullandı.

Sürecin sonunda bir eser ortaya koymanın kendisine ayrı mutluluk verdiğini dile getiren Aslan, bu süreçte sakinleşmeyi, ruhsal dinginliği ve huzurlu olabilmeyi de öğrendiğine dikkati çekti.

Gençlerin hayatında sanat ve sporun bulunması gerektiğinin altını çizen Aslan, "İki çocuğum var. Onların hayatına bir sanat ve spor dalı eklemelerini öğretmek istiyorum. Zorlandıkları anlarda stresle başa çıkabilmeleri için sanatı ve sporu mutlaka hayatlarına eklemeliyiz. Ben bunu 41 yaşımda öğrendim, gençlere daha erken başlamalarını tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi ve geleneksel İslam sanatları eğitmeni Uğur Karataş da minyatür sanatının sabır, dikkat ve emek isteyen bir alan olduğunu anlatarak, Aslan'ın da kursa düzenli devam ederek emek verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kanser Tedavisi, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatla Hayata Tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
MR’a giren Talisca’nın son durumu belli oldu MR'a giren Talisca'nın son durumu belli oldu

11:58
Meclis’te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
11:00
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
10:36
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı
10:12
Dozu artırdı Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 12:29:58. #7.12#
SON DAKİKA: Sanatla Hayata Tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.