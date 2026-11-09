Sanayi Bakanı Kacır, Aliağa'daki patlamada ölen işçiler için taziye mesajı paylaştı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında meydana gelen olayda hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.