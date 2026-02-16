Sancaktepe'de Silahlı Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika
Sancaktepe'de Silahlı Suç Örgütü Operasyonu

16.02.2026 20:46
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 29 şüpheliden 17'si tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul'un Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde faaliyet gösteren silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını M.Y'nin yaptığı, Sancaktepe ve Çekmeköy'de faaliyet gösteren, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "suça azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehdit", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarını işledikleri tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, 13 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli ile sonradan yakalanan 3 zanlı ve 18 yaşından küçük 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 2'si 18 yaşından küçük 17 şüphelinin tutuklanmasına, 12 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

