Sancaktepe'de Ters Yöne Giren Otomobil ile Ticari Taksinin Çarpışması Sonucu Araçlar Yandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Ters Yöne Giren Otomobil ile Ticari Taksinin Çarpışması Sonucu Araçlar Yandı

Sancaktepe\'de Ters Yöne Giren Otomobil ile Ticari Taksinin Çarpışması Sonucu Araçlar Yandı

Sancaktepe'de Şile Otoyolu Paşaköy Caddesi'nde ters yöne giren bir otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu her iki araç da yandı. Kazada yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

17.05.2024 06:21
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Sancaktepe'de ters yöne giren otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada her iki araç yandı.

Şile Otoyolu Paşaköy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 AKY 328 plakalı otomobil ters yöne girerek, 34 TBK 91 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada takside yolcu oldukları öğrenilen yaralı 2 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralıların çıkarılmasının ardından her iki araç da yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu taksi ve otomobil yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde yanan araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

Sancaktepe, İtfaiye, Şile, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Ters Yöne Giren Otomobil ile Ticari Taksinin Çarpışması Sonucu Araçlar Yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de Ters Yöne Giren Otomobil ile Ticari Taksinin Çarpışması Sonucu Araçlar Yandı - Son Dakika
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