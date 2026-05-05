Sancaktepe - Sultanbeyli - Çekmeköy Metro Hattını İnceleyen Nuri Aslan'dan Çağrı: "Bir Arada Olunan Görkemli Bir Açılış Yapalım"

05.05.2026 16:46  Güncelleme: 17:10
(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro hattı inceleme gezisinde, "Buradan İstanbul'un tüm seçilmişlerine ve bürokratlarına, valimizden kaymakamlarımıza, muhtarlarımızdan il müdürlerimize, cumhurbaşkanımıza, siyasi partilerimizin genel başkanlarına ve tüm milletvekillerine çağrımdır. Gelin el ele verelim, birlikte olalım. Sultanbeyli - Sancaktepe arasındaki metro hattında tüm devlet erkanının ve siyasi partilerin bir arada olduğu görkemli bir açılış yapalım" çağrısını yaptı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yapımında sona gelinen Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro hattında incelemelerde bulundu. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yüksel'in de eşlik ettiği incelemede Aslan'a İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin bilgi verdi. Çalışmalar hakkında konuşan Aslan, şunları söyledi:

"Her şey hazır gibi görünüyor, son rötuşlar yapılıyor. İnşallah mayıs ayı içerisinde Sultanbeyli - Sancaktepe hattını açmış olacağız. Böylece Sultanbeyli'de yaşayan bir yurttaşımız Üsküdar'a 50 dakikada gidip gelebilecek. Bu açılışa tüm siyasi partileri davet ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Dünyada bu kadar sıkıntı varken her şart ve koşulda bu süreçlerin devam edip buranın açılıyor olması Türkiye'nin nasıl üretebildiğini ve gelişebildiğini gösteren en güzel örneklerden biridir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük gayretlerle İstanbul'da devrim gibi kararlar alınıyor. Her ilçe kendi bünyesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de genel ölçekte büyük yatırımlar yapıyor. Şu an halihazırda İstanbul'da tam 7 tane metro hattı inşaatı devam ediyor. Allah'ın izniyle mayıs ayında burayı açtığımızda bu sayı 6'ya düşecek. Yılın sonunda da Ümraniye - Ataşehir - Göztepe hattını açarak bir hattı daha tamamlamış olacağız. Anadolu yakasının altı, hani Onuncu Yıl Marşı'nda 'Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan' dendiği gibi adeta demir ağlarla örülmüş durumda. Bu metro hatları her türlü güvenlik tedbiri alınmış, afet anında toplanma ve barınma alanı olarak da kullanabileceğimiz yapılardır."

"Erdoğan'a ve İmamoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum"

Bu süreçte 2019'dan sonra Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı yönetimindeki tüm siyasi ve bürokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii ki Üsküdar - Çekmeköy arasındaki hat daha önce yapılmış bir hattır. Dolayısıyla İstanbul'da emeği geçen Ahmet İsvan, Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, o dönemki belediye başkanımız ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş ve tabii ki Ekrem İmamoğlu'na, onlarla beraber çalışan tüm siyasi ve bürokrat arkadaşlara emeği geçen herkese İstanbullular adına teşekkürlerimi sunuyorum. Burada önemli olan, yaklaşık 4,5 kilometrelik Sancaktepe - Sultanbeyli hattının tamamlanmasıyla artık Samandıra ile Sultanbeyli arasında da metroyla seyahat edebilecek olmamızdır. Buradan İstanbul'un tüm seçilmişlerine ve bürokratlarına, valimizden kaymakamlarımıza, muhtarlarımızdan il müdürlerimize, cumhurbaşkanımıza, siyasi partilerimizin genel başkanlarına ve tüm milletvekillerine çağrımdır. Gelin el ele verelim, birlikte olalım. Sultanbeyli - Sancaktepe arasındaki metro hattında tüm devlet erkanının ve siyasi partilerin bir arada olduğu görkemli bir açılış yapalım."

Kaynak: ANKA

