Sanchez'den Orta Doğu'ya Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Sanchez'den Orta Doğu'ya Ateşkes Çağrısı

İspanya Başbakanı Sanchez, Orta Doğu'da artan gerilim için ateşkes ve sorumlu hareket çağrısında bulundu.

03.10.2024 13:17
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'da giderek artan gerilim karşısında, taraflara itidal, sorumlu hareket etmeleri, ateşkes ve uluslararası hukuka saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Sanchez, başkent Madrid'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bir kez daha çağrıda bulunmak istediğini söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Toprak bütünlüğü, devletlerin egemenliği, sivillerin korunması, ihtiyaç duyulan her yerde, şüphesiz Gazze'de veya şimdi Lübnan'da da insani yardıma erişim, uluslar arasında barış içinde bir arada yaşamanın temel ilkeleridir. Bu yüzden tarafların kontrollü ve sorumlu bir şekilde hareket etmesi zaruridir. Bölge ve dünya barışı açısından öngörülemeyen sonuçlar doğuracak bir gerilimin tırmanmasından ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır." dedi.

Gerek Hamas'ın İsrail'deki saldırılarını gerek İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını gerekse İran'ın İsrail'e saldırılarını aynı kararlılıkla kınadıklarını vurgulayan Sanchez, "Yalnızca ölüm ve yıkım getiren bu şiddet sarmalına son verilmesi için Gazze ve Lübnan'da bir kez daha acil ateşkes ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunduklarını" kaydetti.

Sanchez, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarından dolayı bugüne kadar 1,2 milyon kişinin evlerini terk ettiğini belirterek "İspanya hükümeti olarak onlarca yıldır cezalandırılan bir bölgede barış ve güvenlik dolu bir geleceğe ulaşmak için savaş yerine diplomasinin kullanılması çağrısını bir kez daha yapıyoruz." diye konuştu.

Bu arada Lübnan'ın başkenti Beyrut'a iki askeri uçak yollayan İspanya, Lübnan'daki yaklaşık 500 İspanyol vatandaşının tahliyesine başlandığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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