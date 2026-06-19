Sanchez'den Trump'a Meloni Tepkisi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Sanchez, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Trump'ın bir televizyon kanalına verdiği demeçte Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." şeklindeki ifadelerini eleştiren Sanchez, ABD Başkanı'nın bu sözlerini "Ne siyasi ne de kişisel bir saldırı. Nasıl tanımlayacağımı bile bilemiyorum." şeklinde değerlendirdi.

Sanchez, Trump karşısında İtalya Başbakanı'na gerek özel görüşmesinde gerekse AB Konseyi toplantısında tam destek verdiğini söyledi.

Sanchez'den AP'de onaylanan göçmen karşıtı yasaya tepki

Diğer yandan Sanchez, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), "yasa dışı" şekilde AB ülkelerinde bulunan kişilerin üçüncü ülkelere geri gönderilmesini kolaylaştıran ve tartışmalı geri dönüş merkezleri anlaşmalarını yasallaştıran düzenlemeyi onaylaması sert şekilde eleştirdi.

İspanya Başbakanı, ülkesindeki 500 binden fazla düzensiz göçmenin yasal olarak oturma ve çalışma izni alabilmelerini sağlayacak süreci başlatmalarının bir başarı öyküsü olduğunu belirterek, göçmenlere karşı olan sağ ve aşırı sağcı partilere hitaben "Eğer herhangi bir şüpheleri varsa, Vatikan'la konuşmalılar." dedi.

"İspanya'daki göç gerçeği hakkında önemli bir anlayış eksikliği var. Çünkü ülkemizde yasal statü ve haklarının tanınmasını talep eden insanların büyük çoğunluğu Latin Amerikalıdır." diyen Sanchez, ortak dil ve kültür nedeniyle bu göçmenlerin çoğunun İspanya'da kaldığını ve diğer Avrupa ülkelerine yerleşmeyi hedeflemediklerini ifade etti.

Sanchez, "Görüşümü paylaşmayan liderler olacaktır ancak zaten ülkemizde yaşayan ve ekonomik kalkınmamıza katkıda bulunan bu insanlar, diğer tüm vatandaşlarla aynı haklara sahip olmayı hak ediyorlar." dedi.