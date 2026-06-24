Sanchez: Seçimler 2027'de Yapılacak - Son Dakika
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Sanchez: Seçimler 2027'de Yapılacak

24.06.2026 15:20
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İspanya Başbakanı Sanchez, yolsuzluk iddialarına rağmen seçimlerin 2027'de yapılacağını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, çevresindeki bazı kişi ve kurumlarla bağlantılı yolsuzluk iddialarında mahkemelerin verdiği hükümler veya açılan soruşturmalardan dolayı muhalefetten gelen ısrarlı istifa çağrılarına karşın seçimlerin normal tarihi 2027'de yapılacağını söyledi.

Başbakan Sanchez, gerek ailesini gerekse liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisini (PSOE) ilgilendiren yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir dizi hukuki soruşturmanın siyasi etkilerini analiz etmek için kendi talebiyle Meclis Genel Kurulunda konuştu.

İspanya'da Haziran 2018'den bu yana iktidarda olan ve üçüncü hükümetini Kasım 2023'te Sumar ittifakı ile yaptığı koalisyon ile azınlık hükümeti olarak kuran PSOE lideri ve Başbakan Sanchez, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox ile "Katalonya için Birlik (Junts)", "Galiçya Milliyetçi Bloğu (BNG)", "Navarra Halk Birliği (UPN)" ve aşırı sol görüşlü Podemos partisinin istifa taleplerine rağmen seçimlerin normal takvimi 2027'de yapılacağını belirtti.

"Benim için soru devam edip etmememiz değil, nasıl olur da devam edemeyizdir." diyen Sanchez, konut sorunu ve sağlık hizmetleri gibi harekete geçmeleri gereken politikalar ve çözülmesi gereken sorunlar olduğunu, hükümetin doğru çalışmalar yaptığını ve koalisyon ortaklarının desteklerini sürdürmesi gerektiğini savundu.

Sanchez'e göre, aile üyelerine yönelik davalar "kişisel saldırı, dezenformasyon ve iktidarı zayıflatmak" amaçlı

Sanchez, eşi Begona Gomez ve kardeşi David Sanchez hakkındaki davaların amacının "kişisel saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve yalanlar yoluyla iktidarın eylemlerini zayıflatmak" olduğunu ileri sürdü.

Kara para aklama, nüfuzunu kullanma, suç örgütü kurma, belgede sahtecilik ve hakkındaki bazı mali suçlarla ilgili soruşturulan, İspanya'da 2004-2011 yıllarında başbakan olarak görev yapan eski PSOE lideri Jose Luis Rodriguez Zapatero'ya destek verdiğini yineleyen Sanchez, "Adaletten, adil olmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Sanchez, eski siyasi yol arkadaşı olan, eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos'un Kovid-19 salgını dönemindeki yüz maskesi ihalelerinde yaptığı yolsuzluklardan dolayı 24 yıl 3 ay hapis cezası almasına ilişkin ise "Bu konuların hiçbirinden haberim yoktu ve hiçbirine de müsamaha göstermezdim. Yolsuzluğu kabul etmiyoruz, ortadan kaldırıyoruz. Gerçekler ortaya çıktığında kenara çekilmedik, aksine ileri adım attık. Önlemler uyguladık." dedi.

Kim olursa olsun, yolsuzluğa bulaşmış herkesin cezasını çekmesi gerektiğini vurgulayan Sanchez, liderliğini yaptığı PSOE'nin usulsüz bir şekilde finanse edilmediğini ifade etti.

Muhalefet erken seçim istiyor

Öte yandan, mecliste en fazla milletvekiline sahip olan ve ana muhalefette bulunan sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Sanchez'e hitaben "Hükümetiniz ve siz yolsuzluğun kendisisiniz." diye konuştu. Feijoo, Başbakan'ın istifa etmesini ve ülkeyi hemen erken genel seçime götürmesini istedi.

Diğer muhalefet partilerinin liderleri de hükümetin ve Başbakan Sanchez'in yakın çevresi ile partisinin sürekli yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmesinden daha fazla devam etmesinin mümkün olmadığını, İspanyol demokrasisinin yara aldığını ve çözümün sandığa gitmekte olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Politika, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez: Seçimler 2027'de Yapılacak - Son Dakika

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