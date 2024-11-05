Sanchez: Sel Felaketi İklim Değişikliği Yüzünden - Son Dakika
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Sanchez: Sel Felaketi İklim Değişikliği Yüzünden

İspanya Başbakanı Sanchez, Valensiya'daki selin iklim değişikliği krizine bağlı olduğunu açıkladı.

05.11.2024 17:21
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel felaketinin arkasında yatan nedenin iklim değişikliği krizi olduğunu söyledi.

Sanchez, Madrid'deki başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin arkasında iklim krizi olduğunu, iklim değişikliği sorununun siyasetin üzerinde tutulması gerektiğini kaydetti.

İspanya Başbakanı, şöyle devam etti:

"AEMET (Devlet Meteoroloji Enstitüsü) acil meteorolojik kriz için uyarılar yapmıştı. Maalesef iklim değişikliği öldürdü. Bölgeyi acil iklim durumuna uyarlamak için bir plan hazırlayacağız. Yapılmış olası ihmal ve hatalar krizin bir başka aşamasıdır, şimdi biz hayatı yeniden inşa ediyoruz, bu trajedinin mağdurlarına tedavi sağlıyoruz."

Şu anda siyasi tartışmalardan uzak kalacağını, önceliğin hayat kurtarmak ve bir an önce yaraların sarılması olduğunu ifade eden Sanchez, sel felaketinin ardından 2025 yılı için yeni bir bütçeye ihtiyaç duyduklarını ve bunun Meclisten geçmesinin düne nazaran bugün çok daha büyük bir zorunluluk arz ettiğini savundu.

"Her dakika bir altın değerinde vakit kaybetmeden çalışmak gerekiyor"

Sanchez ayrıca Kral 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve Valensiya Özerk Hükümet Başkanı Carlos Mazon ile 3 Kasım'da Paiporta ilçesine yaptıkları ziyaret sırasında halkın protestosu ve bazı grupların şiddet eylemleriyle ilgili olarak ise "Bu şiddet olaylarının arkasında aşırı uç grupların, devlete zarar vermek için yaptıkları planlı bir organizasyon vardır. Ben iyiyim, biz halkın taleplerine karşılık vermek için varız. Beni başka yere çekemeyecekler." açıklamasında bulundu.

"Merkezci bir devlette yaşamıyoruz" diyen Sanchez, "İspanyollar, devlet kurumlarının kavga etmesini değil birlik olmasını, etkili çalışmasını istiyorlar. Her dakika bir altın değerinde vakit kaybetmeden çalışmak gerekiyor. Şu anda önemli olan birlik, hızlı hareket etme ve devlet kurumlarına saygı." ifadelerini kullandı.

Sel felaketinde şimdiye kadar resmi verilere göre ölü sayısı 218 olurken, gerek merkezi hükümet gerekse Valensiya Özerk Hükümeti polemik konusu yapılan "kayıp sayısı" ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmıyor.

Selden dolayı 3 bin kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğu da açıklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanchez: Sel Felaketi İklim Değişikliği Yüzünden - Son Dakika

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