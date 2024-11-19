Sanders, İsrail'e Silah Satışını Bloke Etmek İstiyor - Son Dakika
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Sanders, İsrail'e Silah Satışını Bloke Etmek İstiyor

Sanders, İsrail\'e Silah Satışını Bloke Etmek İstiyor

Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e silah satışını durdurmak için tasarıların desteklenmesini istedi.

19.11.2024 23:47
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ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e silah satışının bloke edilmesini öngören tasarılarına destek isterken, "Bugün Gazze'de yaşananların tarifi imkansız, ancak bu durumu daha acı kılan şey, orada yaşananların çoğunun ABD silahları ve Amerikan vergi mükelleflerinin destekleriyle yapılıyor olması." dedi.

ABD'li bağımsız senatör Sanders, Demokrat senatörler Jeff Merkley, Peter Welch ve Chris Van Hollen ile Kongrede düzenlediği basın toplantısında, yarın Senato Genel Kuruluna getireceği tasarılarla ilgili konuştu.

Sanders, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının ve bölgeye insani yardımları kasıtlı olarak engellemesinin açık bir şekilde ilgili Amerikan yasalarının ihlali olduğunu ve bu ülkeye artık ABD silahlarının gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.

"ABD, (İsrail'in) bu katliamlarda suç ortağıdır, bu suç ortaklığı artık sona ermelidir." diyen Sanders, ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık son silah satışının bloke edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'li senatör, "Bugün Gazze'de yaşananların tarifi imkansız, ancak bu durumu daha acı kılan şey, orada yaşananların çoğunun ABD silahları ve Amerikan vergi mükelleflerinin destekleriyle yapılıyor olması." diye konuştu.

İsrail, ilgili ABD yasalarını çiğniyor

Sanders, Senato Genel Kuruluna yarın (20 Kasım Çarşamba) gelmesi ve oylanması beklenen 3 tasarısına diğer senatörlerden destek isterken, İsrail'in ilgili Amerikan yasalarını ve uluslararası kuralları çiğnediğinin altını çizdi.

1961 tarihli Dış Yardım Yasası ile 1976 tarihli Silah İhracat Kontrol Yasası'na atıf yapan Sanders, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları kasıtlı olarak engellediğini ve söz konusu yasalara göre bu ülkeye silah satılamayacağını söyledi.

Sanders'ın tasarılarının çarşamba günü oylanması bekleniyor

Senatör Sanders, ağustos ayında Joe Biden yönetiminin onay verdiği, İsrail'e toplamda yaklaşık 20 milyar dolarlık silah satışına karşı çıkarak bu satışın bloke edilmesi için eylül ayında tasarılar hazırladığını anımsattı.

Söz konusu silah satışının reddedilmesi için 3 ayrı tasarı hazırlayan Sanders'ın tasarılarının Senato Genel Kurulunda yarın oylanması bekleniyor.

Şu ana kadar 6 senatörün destek vereceğini açıkladığı tasarıların Senatodan geçmesi düşük bir ihtimal olarak görülse de ABD Kongresi çatısı altında İsrail'e silah satışının engellenmesi için atılan bu adım birçok kişi tarafından "tarihi" olarak değerlendiriliyor.

ABD yönetimi, 14 Ağustos'ta İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçların satışına onay vermişti.

Sanders da eylül ayında yaptığı açıklamayla söz konusu silah satışlarının Amerikan yasalarına aykırı olduğunu ve bunların Kongrede bloke edilmesi gerektiğini belirtmişti.

13 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasıyla İsrail'e gönderilen mektupta da 30 gün içinde Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine yönelik somut adımlar atması yönünde İsrail'e çağrıda bulunulmuş ve aksi durumda ABD'nin İsrail'e bazı askeri yardımlarının askıya alınabileceği ifade edilmişti.

Söz konusu mektubun üzerinden 1 ay geçtikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in insani yardımlar konusunda somut bazı adımlar attıklarını ve dolayısıyla şu anda İsrail'e askeri yardımların askıya alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanders, İsrail'e Silah Satışını Bloke Etmek İstiyor - Son Dakika

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