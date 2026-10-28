Sandıklı Çambeyli'de N.K'ye ait evdeki yangını itfaiye söndürdü, evde hasar oluştu

Sandıklı Çambeyli'de N.K'ye ait evdeki yangını itfaiye söndürdü, evde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sandıklı Çambeyli köyünde N.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.
Sandıklı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çambeyli köyünde N.K'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahaleyesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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