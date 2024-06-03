Sandıklı'da Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sandıklı'da Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması Gerçekleştirildi

Sandıklı\'da Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması Gerçekleştirildi

Sandıklı ilçesinde Yolkonak köyünün mera alanında düzenlenen Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması'nda 32 köpek yarıştı. Yarışmada köpeklerin ırklarına göre değerlendirme yapıldı ve sahipleriyle uyumu, avı bulma hızı, av arama çalışmaları gibi özelliklerine göre puan verildi. Yarışmayı Sedat Yalçın'ın köpeği birinci, Murat Özanç'ın köpeği ikinci ve Adem Ertan'ın köpeği üçüncü olarak tamamladı. Ödüller ise Kaymakam Önder Çengel ve Belediye Başkanı Adnan Öztaş tarafından verildi.

03.06.2024 11:17
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Sandıklı ilçesinde Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması gerçekleştirildi.

Yolkonak köyünün mera alanında düzenlenen etkinlikte, 32 köpek yarıştı.

Yarışmada köpeklerin ırklarına göre değerlendirme yapıldı, sahipleriyle uyumu, avı bulma hızı, av arama çalışmaları gibi özelliklerine göre puan verildi.

Yarışmada, Sedat Yalçın'ın köpeği birinci, Murat Özanç'in köpeği ikinci ve Adem Ertan'ın köpeği üçüncü oldu.

Ödüller, Kaymakam Önder Çengel ve Belediye Başkanı Adnan Öztaş tarafından verildi.

Kaynak: AA

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