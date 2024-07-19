Sandıklı\'da Kaçak Sigara Operasyonu ve Firari Hükümlü Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 117 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sandıklı'da bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, aramada iş yerinde 117 bin 400 makaron ile 41 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

İş yeri sahibi G.A'ya adli işlem uygulandı.

Sandıklı'da firari hükümlü yakalandı

Sandıklı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte arananların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Ekipler, hakkında 3 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö'yü ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemin ardından cezaevine teslim edildi.