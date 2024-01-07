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Sandıklı'da Kavak Ağacının Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sandıklı'da Kavak Ağacının Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, kestiği kavak ağacının altında kalan 22 yaşındaki Hakan Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ'un ağır yaralanması üzerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonuç vermedi ve genç adam hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti.

07.01.2024 - 17:28,
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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kestiği kavak ağacının altında kalan 22 yaşındaki Hakan Aktuğ hayatını kaybetti.

Olay, Yolkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Satın aldığı kavak ağacını testere ile kesmeye çalışırken altında kalan Hakan Aktuğ, ağır yaralandı. Aktuğ'u gören çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aktuğ kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Hakan Aktuğ'un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. (DHA)

Sandıklı\'da Kavak Ağacının Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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