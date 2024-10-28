Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 03 ACG 010 plakalı otomobil, ilçenin Dinar kavşağında kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü İ.K, eşi Z.K. ve çocukları E.K, E.K, E.K. yaralandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sandıklı'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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