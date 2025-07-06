Sandıklı'da Otomobil ve Tır Çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 16 NT 526 plakalı otomobil, ilçenin Gökçalan köyü mevkisinde S.Y. yönetimindeki 07 PF 909 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.K. ile K.K, H.K. ve M.K. ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.